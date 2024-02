Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 83 anni Gino Brandimarte, ex bomber della Rosetana, squadra con cui ha militato quattro stagioni in Serie D, siglando 150 gol.

Morto Gino Brandimarte: in lutto il calcio abruzzese

Nella mattinata di venerdì 23 febbraio la chiesa di Santa Maria Assunta di Roseto, era gremita per dare l’ultimo saluto a Luigi Brandimarte, detto “Gigino”, ex funzionario del comune ed ex calciatore della Rosetana.

La notizia della sua scomparsa è stata data sui social dall’amico Camillo Cerasi. Sul profilo FB dell’amministrazione comunale, il sindaco Mario Nugnes, presente ieri al funerale ha dichiarato: «Con il cuore colmo di tristezza ci stringiamo al dolore della famiglia dell’ex funzionario dirigente dell’ente Luigi Brandimarte”. Centinaia i messaggi di cordoglio da parte di diversi gruppi calcistici e sportivi, non solo di Roseto.

La lunga carriera di “Gigino”

Con la Rosetana, Brandimarte ha disputato 11 campionati, totalizzando 150 gol in 300 presenze, e 12 campionati come allenatore della squadra, di cui 4 stagioni in Serie D.

Come ricorda l’amico Camillo nel suo post, Gigino era nato in tempi in cui si giocava a calcio con gli amici nel campetto dietro la chiesa del paese, ed erano anni difficili perché senza mamma e papà in grado di accompagnarti in giro, la passione per il calcio rimaneva segreta.

“Nel ricordare i bei tempi Brandimarte amava ancora scherzare su questa sua grandissima qualità che lo rendeva uno dei più temibili attaccanti degli anni Sessanta. Alla domanda: “Gigi, quanti gol hai segnato nella tua carriera?”, la risposta, tra il serio e l’ironico, era sempre la stessa: “‘Nn saccie! ‘M sò pers lu cont”, così racconta l’amico Camillo.