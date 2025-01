La premier Giorgia Meloni, insieme ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, è indagata per favoreggiamento e peculato per il caso Almasri, comandante della prigione libica di Mittiga. Dopo le prime reazioni politiche, la Presidente del Consiglio ha rilasciato nuove dichiarazioni.

Dopo l’annuncio ufficiale della Presidente del Consiglio nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 gennaio, è arrivato un nuovo intervento della premier:

“Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”.