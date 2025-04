Il Tribunale dei ministri ha disposto l’archiviazione delle accuse di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, come ha affermato il suo avvocato Silverio Sica.

FdI: “Si chiude finalmente un capitolo infamante”

“Oggi è una bella giornata non solo per Gennaro Sangiuliano, ma anche per le istituzioni. Con l’archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri delle accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a suo carico, si chiude finalmente un capitolo infamante e tormentato per un uomo che non è mai venuto meno ai suoi obblighi istituzionali, che ha sempre onorato con dignità”, questo il commento in una nota di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Le parole di La Russa

“Esprimo la mia vicinanza all’amico Gennaro Sangiuliano, che ha vissuto mesi davvero difficili, segnati da accuse infondate e attacchi ingiusti. Sono davvero felice che questa vicenda si sia conclusa con l`archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri”. A scriverlo su Facebook è il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “D’altronde, conoscendo l’uomo e il rispetto che ha per le istituzioni, questa vicenda non poteva avere un esito diverso. A lui giunga il mio sincero e affettuoso abbraccio”, ha chiosato.

La decisione del Tribunale dei ministri

Le accuse erano nate dalla vicenda che aveva visto coinvolto la scorsa estate l’ex ministro e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, la quale è attualmente indagata per stalking. Sono state le pm Giulia Guccione e Barbara Trotta a chiedere l’archiviazione, mentre le indagini erano state affidate ai carabinieri di Roma.