Catania, anziano in mare con l’auto: salvato con defibrillatore

Un uomo di 62 anni è finito in mare con la sua auto a nel porto nuovo di Acitrezza, in provincia di Catania. Prima è stato estratto dall’abitacolo da un operatore turistico che si è tuffato in acqua per prestare soccorso, poi è stato salvato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, con rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore.

L’uomo era privo di battito e non respirava autonomamente, ma fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco gli ha salvato la vita ed è stato portato in ospedale. Sul posto anche il personale del nucleo sommozzatori per verificare che non ci fossero altre persone in auto o in acqua.