Tragico incidente in provincia di Cuneo: due morti e tre feriti

L'incidente è avvenuto a Vezza d'Alba in provincia di Cuneo, le circostanze sono ancora da accertare

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, in località val Rubiagno nel Cuneese.

Incidente in provincia di Cuneo

Secondo le prime ricostruzioni un’auto, con a bordo cinque persone, è uscita fuori strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per due passeggeri non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono due donne di nazionalità tedesca. Un ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cuneo con l’elisoccorso, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Altri due invece sono stati ricoverati in codice giallo.

Indagano gli inquirenti

Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine che dovranno eseguire i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al momento l’unica cosa certa è che il veicolo, che viaggiava a velocità sostenuta, si è schiantato contro un albero dentro il cortile di un’abitazione a Vezza d’Alba.

Morto un 17enne a Costigliole d’Asti

Appena un giorno prima le strade piemontesi erano state teatro di un altro incidente mortale. Nella serata di ieri un ragazzo di 17 anni, residente a Costigliole in provincia di Asti, si è scontrato con una macchina che proveniva dal senso opposto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, l’impatto non ha lasciato scampo al giovane che si trovava a bordo della sua moto e che a breve sarebbe diventato maggiorenne.