L'incidente in A1 è stato causato da un'auto che ha tamponato un camion, per poi scappare

Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 17 aprile, tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’autostrada A1 tra Firenze Impruneta e il bivio A1-A11 Firenze-Pisa verso Bologna.

Incidente in A1

Secondo le prime ricostruzioni l’auto si sarebbe schiantata contro un camioncino della società Autostrade intorno alle 6 di oggi, al Km 284 all’altezza di Sesto Fiorentino. Il furgone stava allestendo un cantiere lungo la carreggiata, quando è stato colpito. La circolazione è stata prontamente interrotta, generando notevoli disagi al traffico autostradale.

Tre feriti

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre addetti di società Autostrade, che sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul posto. Il conducente del veicolo responsabile, invece, si è velocemente dato alla fuga probabilmente dopo essersi reso conto di ciò che era accaduto. Presenti anche gli uomini dei Vigili del fuoco, determinanti nello spegnere l’incendio causato dallo schianto. Il tratto di autostrada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per oltre due ore, generando notevoli rallentamenti tra Firenze Sud e Impruneta.

Ennesimo incidente stradale

Poche settimane prima quella stessa zona era stata teatro di un altro incidente, in cui aveva perso la vita un uomo di 62 anni. Dagli accertamenti è emerso che l’auto della vittima è stata colpita da un rimorchio che si era sganciato dal camion di un giostraio, mentre percorreva la Mezzana Perfetti Ricasoli. Per il 62enne non c’è stato nulla da fare.