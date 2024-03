L'incidente è avvenuto intorno alle 18 all'incrocio con via Parri a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze

La vittima, un uomo di 62 anni originario di Prato, stava guidando sulla Mezzana Perfetti Ricasoli, quando la sua auto è stata centrata da un rimorchio staccatosi da un camion.

Sesto Fiorentino, uomo muore travolto da un rimorchio

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di lunedì 4 marzo. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il rimorchio, un carrello vuoto, si sia staccato dal furgone di un giostraio che proveniva dalla direzione opposta. L’oggetto ha sfondato il vetro dell’auto. Lo schianto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 62enne. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell’uomo dall’abitacolo. I soccorritori hanno cercato in ogni modo di rianimare la vittima, senza successo. È morto a seguito delle gravi ferite riportate.

Le indagini degli inquirenti

Tempestivo anche l’arrivo delle forze dell’ordine che dovranno ora eseguire i consueti rilievi per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e che cosa abbia determinato il distacco del rimorchio dal camion. Al vaglio della polizia anche eventuali responsabilità, sembrerebbe che il conducente del tir non si sia accorto di niente. Secondo i primi accertamenti il 62enne avrebbe visto apparire dal nulla l’ostacolo, non riuscendo ad evitarlo. La Mezzana Perfetti Ricasoli, una strada a lunga percorrenza, è stata chiusa al traffico per oltre due ore, provocando notevoli disagi alla circolazione stradale.