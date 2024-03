A Calenzano, durante la notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo 2024, si è verificato un terribile incidente mortale. Nello scontro tra mezzi pesanti ha perso la vita un uomo di 64 anni.

Incidente a Calenzano, scontro tra mezzi pesanti: morto 64enne

Durante la notte si è verificato un terribile incidente mortale, che è costato la vita ad un uomo di 64 anni. I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di FI-Ovest, sono intervenuti durante la notte, più precisamente alle ore 00.45, nel comune di Calenzano, sul tratto autostradale A1 al km 279 direzione sud, per un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti.

Incidente a Calenzano: una vittima

L’intervento dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente è stato fondamentale per garantire la sicurezza durante le fasi di soccorso. I conducenti dei tre mezzi pesanti coinvolti nello schianto erano già stati soccorsi dal personale sanitario. Purtroppo nel tragico tamponamento ha perso la vita un uomo di 64 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare.