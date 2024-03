Un gravissimo incidente stradale avvenuto nella provincia di Brescia ha spezzato troppo presto la vita di un ragazzo di soli 24 anni. Il sinistro è avvenuto sulla strada Statale 42 a Esine, un piccolo paesello della Vallecamonica e non ha dato scampo al giovane che con la sua automobile si è scontrato frontalmente con un camion.

Incidente auto-camion sulla Statale: lo schianto

Erano circa le ore 12: 30 del pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo, quando per cause ancora da accertare, l’automobile del 24enne (lui era alla guida) invade la corsia di marcia opposta sulla Statale 42 ad Esine. Lo scontro con un tir che procedeva in direzione lago d’Iseo è stato inevitabile e le conseguenze peggiori le ha avute proprio il 24enne. Il giovane è morto sul colpo.

Incidente auto-camion sulla Statale: il decesso

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del ragazzo. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate nello schianto ad alta velocità con il camion. I carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica del sinistro: pare che sia stato coinvolto anche un terzo veicolo.