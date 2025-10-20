Gli incidenti sul lavoro rappresentano un rischio concreto e fonte di crescente preoccupazione. La tragedia avvenuta questa mattina a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, mette in evidenza quanto sia fondamentale rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza e garantire controlli costanti negli ambienti produttivi.

Tragico incidente in una vetreria di San Giovanni La Punta

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania insieme agli ispettori del lavoro, per accertare la dinamica dell’incidente. La Procura di Catania, con il pool coordinato dall’aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.

Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità, mentre le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del sito hanno avuto la massima priorità.

Catania, incidente sul lavoro in una vetreria: un morto e un ferito

Questa mattina, 20 ottobre, un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 58 anni e il ferimento di un collega di 34. L’episodio è avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa, a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, originaria del Congo, sarebbe stata schiacciata da due pesanti lastre di vetro durante le operazioni di carico su un camion.

Il collega rimasto ferito è stato trasportato d’urgenza con elisoccorso al Policlinico di Catania; le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.