Il pomeriggio di Rai Uno si è acceso con La Volta Buona, che oggi ha esplorato un tema affascinante: i “figli di”, ovvero gli eredi di grandi nomi della musica e dello spettacolo chiamati a confrontarsi con cognomi illustri e carriere impegnative. Tuttavia, una gaffe della conduttrice Caterina Balivo non è passata inosservata: ecco cosa è accaduto in studio.

Ricordi familiari e aneddoti inediti raccontati a La Volta Buona

Dopo il siparietto, la conversazione è tornata sui ricordi personali. Edoardo Faiella ha raccontato con affetto del padre, ricordando la partecipazione al premio alla carriera a Sanremo: “Io e mio fratello eravamo contrari che partecipasse perché era stato male, ma alla fine ha avuto ragione lui… Se lo è meritato… Abbiamo pure incontrato i Maneskin al ristorante e ci siamo fatti le foto insieme”.

Anche altri momenti della puntata hanno rivelato emozioni autentiche, come l’intervista a Patrizia Orioli, vedova di Tony Dallara, che ha espresso il suo disappunto sul modo in cui il Festival ha ricordato il marito: “Ricordo? Secondo me è stato solo nominato, non c’è stato nessun ricordo di Tony”.

Caterina Balivo, gaffe improvvisa a La Volta Buona e pubblico spiazzato: “Schifo…”

L’atmosfera in studio era rilassata e quasi confidenziale, finché l’ingresso di Edoardo Faiella, figlio di Peppino Di Capri, ha trasformato il momento in uno sketch improvvisato. Nel presentarlo, Caterina Balivo ha commesso una gaffe linguistica: “Benvenuto a Edoardo Paiella, il figlio di Peppino Di Capri… lui che è sempre molto ‘schifo’…”, intendendo dire “schivo”.

L’errore ha provocato un attimo di sospensione, subito smorzato dal sorriso elegante di Faiella e dalla pronta correzione della conduttrice: “Schivo…”. La tensione si è sciolta in una fragorosa risata, con Pino Insegno che ha aggiunto: “Lei non è la vera Balivo… Ci siete cascati eh?”. Come spesso accade nei programmi in diretta, l’imprevisto si è trasformato in spettacolo, dimostrando che la spontaneità può diventare parte integrante della narrazione televisiva.