Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta: Caterina Balivo ricorda la sua passione e l’impegno instancabile in televisione e non solo.

La scomparsa improvvisa di Maria Rita Parsi segna la perdita di una voce autorevole nella tutela dell’infanzia. Psicologa e psicoterapeuta, ha dedicato la sua vita a difendere i diritti dei bambini con passione e generosità. Come ricordato da Caterina Balivo a La Volta Buona, Parsi considerava il suo lavoro una missione, lasciando un’eredità preziosa nella società e nel mondo della psicologia.

L’improvvisa scomparsa di Maria Rita Parsi e il ricordo di Vladimir Luxuria

“Sono sconvolta, l’avevo vista 3 giorni fa”. Con queste parole, Vladimir Luxuria ha espresso il proprio dolore durante la puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, di La Volta Buona, commentando la tragica e inattesa morte di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scomparsa all’età di 78 anni.

In studio, visibilmente commossa, Luxuria ha ricordato il loro ultimo incontro: “Mi aveva detto che aveva un dolore alla gamba, le avevo detto ‘fatti vedere’. Lei mi ha risposto ‘c’è il lavoro, ho tante cose… sì, mi faccio vedere’. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa”.

La perdita della dottoressa Parsi ha colpito profondamente chi la conosceva e chi ha seguito il suo impegno, lasciando un vuoto significativo nel panorama della psicologia infantile e della tutela dei diritti dei più piccoli.

“Grazie per tutto quello che hai fatto”, l’addio di Caterina Balivo a Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi era nota per il suo costante impegno verso l’infanzia, una missione che metteva sempre al di sopra di qualsiasi interesse personale. Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha ricordato la professionalità e la generosità della psicologa:

“È sempre stata ospite a titolo gratuito, considerava il suo lavoro una missione. Era una persona unica che in questi anni c’è sempre stata, con la parola giusta. Cara prof, noi ti vogliamo davvero bene, grazie per tutte le cose belle che hai fatto e per tutti quei bambini che hai salvato. Grazie davvero”.

Luxuria ha aggiunto una riflessione sul valore del suo impegno: “Penso che in questo periodo storico… si è persa la voce di una donna che ha sempre difeso i diritti dei bambini con rispetto, intelligenza, cultura e preparazione. Tutti noi siamo sconvolti, è una di quelle notizie che ti lasciano sconvolti”.

La dottoressa Parsi lascia così un’eredità indelebile: una vita dedicata al benessere dei più giovani, raccontata attraverso parole, azioni e un instancabile senso del dovere.