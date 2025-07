Grado “On The Beach”: il 29 luglio ritorna la Cena Spettacolo sulla spiaggia con Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Lunedì 29 luglio, la spiaggia principale della GIT di Grado si trasformerà in un ristorante a cielo aperto per ospitare la Cena Spettacolo “On The Beach” organizzata dal gruppo Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Un evento che, anno dopo anno, si conferma imperdibile a ogni edizione, per chi ama la cucina d’autore, il buon vino e l’atmosfera unica che solo un tramonto sul mare può offrire.

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori è un consorzio che riunisce 72 realtà d’eccellenza – tra ristoratori, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto – impegnati da 25 anni nella valorizzazione dell’enogastronomia regionale. Una realtà che, con oltre un milione di assaggi serviti, 185 eventi in 83 città del mondo e più di 2.000 ricette originali, ha saputo raccontare la ricchezza del Friuli Venezia Giulia attraverso il cibo.

Quella di Grado sarà la terza tappa del Dinner Show 2025, percorso sensoriale in 23 tappe che celebrerà la cucina estiva attraverso le interpretazioni creative di 25 chef di altrettanti ristoranti del territorio. A cucinare in diretta davanti al pubblico saranno, tra gli altri, i cuochi stellati di Ai Fiori (Trieste), Al Gallo (Pordenone), Al Grop (Tavagnacco), All’Androna (Grado) e molti altri. A questi si aggiungono realtà emergenti come Motus Contemporary Bistrot di Grado e Raviolo Factory di Villa Santina.

Ogni piatto sarà abbinato ai vini selezionati fra 24 prestigiose cantine friulane, per un connubio ottimale tra sapori e profumi. L’ouverture e la chiusura della serata saranno affidate agli artigiani del gusto, veri custodi della tradizione agroalimentare regionale, che offriranno dolci, gelati, caffè e distillati di alta qualità.

L’inizio della cena è previsto per le ore 19:30. Il costo è di 90 euro e i biglietti sono disponibili anche alla segreteria del consorzio all’indirizzo di posta elettronica info@friuliviadeisapori.it, tel. 0432 530052, lun-ven 9.00-12.00). In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a martedì 30 luglio.