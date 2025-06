Centro: Calenda, 'facciamo area liberale, con questo campo largo mai'

Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Ho detto e ridetto che l’alleanza che mette insieme Elly Schlein con Giuseppe Conte ed Alleanza Verdi e Sinistra per noi è infrequentabile. Ci dividono da loro un sacco di cose, ricordo solo i due aspetti principali: i valori occidentali, che per noi son...

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "Ho detto e ridetto che l’alleanza che mette insieme Elly Schlein con Giuseppe Conte ed Alleanza Verdi e Sinistra per noi è infrequentabile. Ci dividono da loro un sacco di cose, ricordo solo i due aspetti principali: i valori occidentali, che per noi sono imprescindibili, e l’idea dello sviluppo". Lo dice Carlo Calenda al Tempo.

"Sono convinto che si cambierà la legge elettorale perchè è reale il rischio che con quella attuale non vinca nessuno. Si discute di un nuovo sistema proporzionale con un premio di maggioranza, ci sarà comunque lo spazio per tentare un’operazione come fu il terzo polo -spiega il leader di Azione-. I miei interlocutori sono le tantissime esperienze e sigle del frastagliato arcipelago liberale. Certamente Drin-drin, come il Partito Libdem di Luigi Marattin ed Andrea Marcucci. Tutti coloro che sentono questo bipolarismo inadeguato". I riformisti dem "sarebbero accolti con tutti gli onori, ma non credo che lasceranno il Pd", aggiunge Calenda.

Renzi? "Andrà a fare il cespuglio nel campo largo. Ovvero in una coalizione che al 95% la pensa in modo totalmente diverso dagli elettori centristi. La posizione di Italia Viva mi ricorda quella degli indipendenti di sinistra all’epoca del Pci. Irrilevante", risponde Calenda.