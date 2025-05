Centro: 'L'ossessione del centro' di Pisicchio, 'nebulosa da riunire, possibile possa rinascere'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Io ritengo che sia possibile immaginare che uno spazio" di centro "possa rinascere. Intanto per evitare la guerra quotidiana tra destra e sinistra, la delegittimazione reciproca deve finire", serve "immaginare una terra di mezzo che tenga insieme più culture". Lo dice Pino Pisicchio alla presentazione alla Camera del suo libro 'L'ossessione del centro'.

"Che cosa si può fare per raggiungere questo obiettivo?", si chiede Pisicchio. Una strada potrebbe essere quella di "un partito solo che tiene insieme tutta la nebulosa di centro, ma ritengo sia una cosa un po' acerba in questo momento". Una "nebulosa" che comprende forze che si trovano sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione. "In casa centrodestra, un centro si identifica in Fi e vedo Marina Berlusconi che dice cose non affatto ordinarie o conformiste all'interno del centrodestra. Nel centrosinistra ci sono Calenda e Renzi, due persone intelligenti, ma alle europee andando divisi hanno buttato 7 seggi in Europa. C'è la Bonino che può stare in questo spazio, ci sono gli eredi della Margherita nel Pd e anche i sindaci che fanno riferimento alle Settimane sociali che si stanno organizzando".

In quest'ottica "il proporzionale rappresenterebbe una buona scelta perchè ridarebbe ad ognuno la propria dimensione senza dove creare artifici particolari. Ma una cosa è parlare di proporzionale, una cosa è parlare di preferenze che invece sarebbe la chiusura del cerchio visto che si vota con le preferenze per il Comune, la Regione e il Parlamento europeo. Se la presidente Meloni vuole portare a casa il premierato dovrà fare una riforma elettorale e un proporzionale con le preferenze può essere molto d'aiuto".