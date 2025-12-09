Il certificato di malattia era tra i sistemi più “vecchi” presenti nel nostro sistema legislativo difatti si è sempre basato sulla visita a domicilio del medico al fine di attestare le condizioni mediche dell’assistito e, ove possibile, anche sul recarsi nello studio di riferimento da parte del paziente. Ora le cosa stanno per cambiare, il merito è di una nuova legge approvata in Gazzetta Ufficiale.

Ricette mediche: le ripetibili saranno valide per 12 mesi

La legge approvata dalla Fimmg – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed all’interno di essa vi sono importanti aggiornamenti che interessano i cittadini.

Uno dei più importanti è relativo alle ricette ripetibili, difatti secondo l’articolo 62, come riporta TheSocialPost.it i cittadini che soffrono di patologie croniche sono costretti a recarsi a cadenza bimestrale o trimestrale, a seconda del tipo di ricetta dal medico per il rinnovo.

Ora la situazione cambierà dato che la nuova legge permetterà ai medici di prescrivere ricette con validità sino a 12 mesi. In questo modo i cittadini si dovranno recare in farmacia senza passare dal medico di riferimento.

Questa legge però diventerà operativa entro 90 giorni a partire dal 18 dicembre prossimo. Sicuramente nel 2026 se ne potrà beneficiare.

Certificato di malattia, sarà valida anche tramite telemedicina

La novità più importante però riguarda il certificato di malattia. Con la nuova legge questo potrà essere rilasciato dal medico anche usufruendo della telemedicina.

Il medico quindi potrà visitare il paziente in via telematica e rilasciare il certificato dopo di essa. La FIMMG chiarisce però che questo processo non avverrà subito ma solo a seguito della conferenza stato-regioni indetta dal Ministero della Salute.

Fino a che non saranno chiariti criteri e modalità resta valido l’ottenimento del certificato tramite visita medica al paziente di persona.

Un passaggio concreto verso la telemedicina per velocizzare le procedure e rendere moderna la sanità italiana.