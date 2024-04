Un 33enne è morto qualche ora dopo aver effettuato una visita medica. Adesso le indagini sono in corso. Scopriamone di più qui di seguito.

Fa una visita, poi muore

Alessio Sconza è l’uomo di 33 anni che ha deciso di recarsi presso l’ospedale di Villa San Pietro per fare una visita. L’uomo, un pizzaiolo di Roma, accusava dei dolori al braccio e nella zona del torace. Dopo la visita, Sconza è tornato a casa sua ed è morto a distanza di poche ore.

33enne morto, autopsia

La morte di Alessio è avvenuta giorno 29 marzo. Nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, è stata effettuata l’autopsia sul suo corpo presso il Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non si sa ancora il risultato ma senz’altro esso servirà per fare chiarezza rispetto alla morte del giovane uomo per cui le indagini sono in corso.

Indagini per omicidio colposo

E’ stata aperta una indagine per omicidio colposo a carico di ignoti da parte della Procura di Roma. Come si legge su La Repubblica, le forze dell’ordine sarebbero già in possesso del referto medico e sono in attesa dei risultati dell’autopsia. Già nelle prossime ore potrebbero arrivare delle ulteriori notizie sul caso.