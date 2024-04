Cinema in lutto, morto Joe Flaherty: recitò in "Ritorno al Futuro"

Una lunga carriera alle spalle e diversi film e serie tv destinati a diventare un vero e proprio culto: l’attore classe 1941 Joe Flaherty è morto all’età di 82 anni e a darne l’annuncio è stata la figlia Gudrun Flaherty che lo ha reso noto su CBC News tramite il produttore di SCTV e amico, Andrew Alexander: “Dopo una breve malattia, ci ha lasciato ieri e da allora ho lottato per venire a patti con questa immensa perdita”, ha dichiarato la donna.

Morto Joe Flaherty: i primi passi nel mondo del cinema

Il percorso di Joe Flaherty nel mondo del cinema e della televisione parte da molto lontano. Negli anni ’70 è approdato al Second City di Chicago, ma conoscerà una grandissima popolarità grazie a SCTV, serie di brevi sketch comici del quale è stato anche autore e dove reciterà tra il 1976 e il 1984. La serie è nota per aver lanciato attori di primo piano come John Candy, Martin Short, Rick Moranis o ancora Harold Ramis e Catherine o’Hara. Successivamente è apparso nelle pellicole 1941 – Allarme a Hollywood di Spielberg e Cars Duel – la fantastica sfida di Zemeckis.

Gli ultimi anni

Joe Flaherty è anche ricordato per film come “Ritorno al Futuro” dove ha vestito i panni del dipendente della Western Union che ha consegnato a Marty McFly il telegramma di Doc del 1885 o ancora per essere stato il disturbatore di “Un tipo imprevedibile”. È stato infine anche un doppiatore: sua è la voce di Jeb la capra nel film animato Disney “Mucche alla riscossa”.