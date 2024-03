Lutto nel mondo del cinema: Michael Emmet Walsh è morto. La scomparsa dell’attore, famoso per aver recitato in pellicole di successo come Blade Runner e Rombo di tuono, è stata resa pubblica dal suo manager.

Michael Emmet Walsh è morto: la triste notizia è stata resa pubblica dal manager a Entertainment Weekly. L’attore, famoso per i ruoli in pellicole di successo come Blade Runner e Rombo di tuono, è deceduto martedì scorso, nella sua casa nel Vermont.

Com’è morto Michael Emmet Walsh?

Stando a quanto riferito dal manager a Entertainment Weekly, Michael Emmet Walsh è morto nella sua casa a causa di un arresto cardiaco. Classe 1935, l’attore è nato il 22 marzo a Ogdensburg, New York, ed è cresciuto nella zona rurale di Swanton, Vt. Ha studiato economia aziendale alla Clarkson University, poi si è iscritto all’Academy of Dramatic Arts di New York.

Michael Emmet Walsh: 200 ruoli in carriera

Nel corso della sua lunga carriera, Michael Emmet Walsh ha interpretato oltre 200 ruoli in altrettanti film che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Ha debuttato nel 1969, in Alice’s Restaurant. Tra i film che lo hanno visto in scena si ricordano: Little Big Man, What’s Up, Doc?, They Might Be Giants, Slap Shot, Vigilato speciale, Blade Runner e Rombo di tuono.