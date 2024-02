È morto Giovanni Bagassi, l’attore aveva 50 anni

La morte di Giovanni Bagassi lascia un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, nota la sua partecipazione in film con Pozzetto e Terence Hill

Il mondo dello spettacolo piange la morte di Giovanni Bagassi, il bimbo prodigio del cinema italiano degli anni ‘80. Con i suoi ricci rossi, lentiggini e occhi azzurri, ha conquistato il cuore di molti spettatori, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. L’ex attore si è spento all’età di 50 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia che è stata coraggiosa e toccante.

Sebbene negli ultimi anni abbia lavorato come barista in un multisala a Piacenza, la città che ha scelto come sua casa, la sua presenza nel mondo dell’intrattenimento rimane indelebile.

Morto Giovanni Bagassi, chi era e perché non recitava più

La carriera di Giovanni Bagassi nel mondo dello spettacolo è stata caratterizzata da una serie di ruoli indimenticabili sia sul grande schermo che nella pubblicità. Da bambino, ha dato vita a personaggi memorabili in film come “È arrivato mio fratello” con Renato Pozzetto e “Acapulco prima spiaggia a sinistra” con Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Tuttavia, è stato il suo ruolo nel film “Don Camillo” del 1983, diretto da Terence Hill, a conferirgli una notorietà ancora maggiore.

Al di fuori del cinema, il suo volto è diventato sinonimo di marchi famosi come l’Ovomaltina, Benetton e Kodak, grazie alla sua partecipazione in spot pubblicitari che hanno catturato l’immaginazione del pubblico. La sua presenza sullo schermo e la sua abilità nell’interpretare una vasta gamma di personaggi rimarranno per sempre parte integrante della cultura pop italiana.