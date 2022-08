Renato Pozzetto dopo il ricovero, come sta: l'attore torna sui social con un messaggio che rincuora i fan.

Lo scorso 12 agosto, Renato Pozzetto ha avuto un malore ed è stato ricoverato presso l’Ospedale di Circolo di Varese. A distanza di qualche giorno, l’attore è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Come sta?

Renato Pozzetto dopo il ricovero: come sta?

Renato Pozzetto ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Venerdì 12 agosto ha avuto un malore mentre si trovava a Laveno, in provincia di Varese. Immediatamente trasportato all’Ospedale di Circolo (Va), è stato ricoverato e sottoposto a tutti gli esami clinici del caso. A distanza di una settimana da quel momento, Renato è tornato attivo sui social, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Renato Pozzetto

Tramite il profilo Instagram Locanda Pozzetto di Laveno Mombello (Varese), Renato ha condiviso una Stories con una foto del Lago Maggiore. A didascalia, ha scritto:

“Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac“.

L’attore, per tranquillizzare i fan, ha utilizzato una ‘battuta’ di uno dei suoi film più iconici, ovvero “Taaac“.

Non ha aggiunto altri dettagli in merito al malore, ma dalle sue parole si coglie l’ironia che l’ha sempre contraddistinto.

Cosa ha avuto Renato Pozzetto?

Al momento, Pozzetto non ha chiarito il motivo per cui è stato ricoverato presso l’Ospedale di Circolo di Varese. Si è parlato di un malore, ma non sappiamo nei dettagli di cosa si tratti. Lo scorso 14 luglio, Renato ha compiuto 82 anni, per cui possiamo immaginare che si sia sentito male a causa dei tipici acciacchi della vecchiaia.