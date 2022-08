Renato Pozzetto ricoverato in ospedale dopo un malore: quali sono le sue condizioni di salute?

Renato Pozzetto è stato ricoverato nell’ospedale di Varese a causa di un malore. L’attore è finito in nosocomio venerdì 12 agosto e, stando a quanto riferiscono fonti a lui vicine, sarebbe “in miglioramento“.

Venerdì 12 agosto Renato Pozzetto è stato ricoverato presso l’Ospedale di Circolo di Varese a causa di un malore non specificato.

A rendere pubblica la notizia sono stati diversi quotidiani lombardi, che spiegano che le condizioni dell’attore sono “in miglioramento“. Ottantadue candeline sul groppone, l’attore è originario di Laveno Mombello, comune in provincia di Varese. E’ qui che, stando a quanto sostiene la fonte, “è stato trasportato al nosocomio varesino in seguito ad un malore“.

Come sta Renato Pozzetto?

Arrivato in ospedale, Renato Pozzetto è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

La situazione, ad oggi, non sarebbe grave, tanto che l’attore è stato già spostato nel reparto di Medicina Generale. Pertanto, i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché presto dovrebbe essere dimesso.

Al momento, è bene sottolinearlo, né Pozzetto e né tantomeno la sua famiglia hanno confermato o smentito il ricovero in ospedale. In ogni modo, sembra che il malore che l’ha colpito il 12 agosto sia lo stesso che l’ha costretto alle cure dell’Ospedale San Raffaele di Milano due anni fa.

Per ora, non abbiamo notizie certe in merito alle sue condizioni di salute, ma soltanto qualche settimana fa, Renato ha pianto la morte di suo fratello Ettore.