La domanda su come curare la cervicale accompagna ormai non solo adulti e anziani, ma sempre più giovani, spesso alle prese con posture scorrette davanti a schermi e dispositivi. Il dolore, quel gesto istintivo della mano dietro il collo, la mobilità ridotta e la difficoltà a restare lucidi nell’agire e pensare, è diventato un segnale frequente di artrosi cervicale e cervicalgia, disturbi che richiedono sì una valutazione medica, ma che possono trovare sollievo anche in approcci naturali e nella ginnastica posturale.

Cervicale, come curarla: il ruolo dei rimedi naturali

Dopo una diagnosi corretta, i metodi naturali rappresentano un supporto prezioso. Non risolvono alla radice il problema, ma offrono una riduzione del dolore e una maggiore sensazione di benessere. Innanzitutto, però, occorre seguire alcuni semplici ma importanti accorgimenti, come coprirsi bene la zona cervicale con una sciarpa quando c’è vento o freddo, non uscire con i capelli bagnati, mantenere il peso forma e cercare di stare con una postura corretta davanti al computer, alla tv, alla scrivania o con il cellulare in mano. Inoltre, tra i rimedi più semplici da applicare c’è il classico sale caldo, da scaldare in padella o nel microonde e applicare tramite un sacchetto di stoffa sulla zona dolente. Lo stesso principio vale per i noccioli di ciliegia o i fiori di fieno, utili nella termoterapia. Accanto al calore, un altro aiuto arriva dalle tisane anti-infiammatorie, a base di camomilla, ortica, valeriana, melissa, rosa canina, ribes nero o escolzia, note per l’effetto rilassante e lenitivo. Anche creme e oli vegetali come tiglio, peperoncino, argilla verde, arnica, boswellia, spirea, curcuma, artiglio del diavolo, contribuiscono ad allentare la tensione. Tra gli oli essenziali, spiccano lavanda, rosmarino, zenzero e ginepro, spesso impiegati nei massaggi.

Cervicale, ginnastica posturale: movimento e respirazione

Il dolore cervicale nasce in gran parte da muscoli contratti e articolazioni irrigidite. Ecco perché dedicare tempo alla ginnastica posturale diventa un vero investimento sulla salute. Questa disciplina aiuta a sciogliere le tensioni, migliorare la postura generale e ridurre l’impatto dello stress, tra i fattori che spesso aggravano la sintomatologia. Alla pratica fisica si può affiancare la meditazione, utile a calmare il sistema nervoso e a promuovere un rilassamento profondo della muscolatura cervicale. Non meno importanti i massaggi professionali, capaci di decontrarre i tessuti in modo sicuro e mirato.

Cervicale: gli esercizi più utili per alleviare il disturbo

Nella quotidianità bastano pochi gesti mirati per allungare la zona cervicale e diminuire il fastidio. Il più immediato è inclinare la testa verso destra e verso sinistra in modo lento, coordinando ogni movimento con inspirazione ed espirazione. Utile anche portare il mento verso il petto e ritornare alla posizione iniziale, oppure eseguire rotazioni dolci della testa. Un esercizio fondamentale è la “gobba del gatto”, che alterna flessione ed estensione della colonna, andando a lavorare sia sulla schiena sia sul tratto cervicale, ristabilendo elasticità e leggerezza.