Ces 2022, sulle Tesla di Musk dentro al Vegas Loop

Las Vegas, 7 gen. (askanews) – Spostarsi tra i padiglioni del Ces di Las Vegas con una Tesla sparata ad alta velocità in un tunnel sotterraneo illuminato a led. E’ un primo assaggio di quella che potrebbe diventare la mobilità del futuro nelle smart cities. Al Ces di Las Vegas c è il Vegas Loop. Si tratta di un tunnel sotterraneo che al momento è lungo poco meno di due miglia. In questi giorni è a beneficio dei visitatori della fiera della tecnologia che possono spostarsi tra le diverse zone del Las Vegas Conference Center senza dover camminare per ore o senza perdere la testa nella vana ricerca di un taxi nell ora di punta.

Non è il tanto atteso Hyperloop che dovrebbe collegare metropoli distanti centinaia di chilometri in pochi minuti, ma l esperienza è ugualmente suggestiva. Il progetto dell azienda di Elon Musk The Boring Company prevede di espandere il Vegas Loop per circa 29 miglia sotto alla città del Nevada.