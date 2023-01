Ces2023, a Las Vegas conto alla rovescia per la fiera tecnologica

Ces2023, a Las Vegas conto alla rovescia per la fiera tecnologica

Ces2023, a Las Vegas conto alla rovescia per la fiera tecnologica

Las Vegas, 3 gen. (askanews) – Ultimi preparativi a Las Vegas per l’edizione 2023 del Consumer Electronic Show, l’evento tech più importante del mondo, organizzato da Cta, la Consumer Tecnology Association statunitense. Nelle diverse aree della fiera sparse nella città del Nevada si lavora per essere pronti per il 5 gennaio quando sarà tagliato il nastro. Saranno circa 3.100 le aziende presenti a Las Vegas e sono attesi decine di migliaia di visitatori.