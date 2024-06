Nuovo accordo per il cessate il fuoco a Gaza: Hamas non si fida di Israele

Hamas non si fida del recente accordo per un cessate il fuoco a Gaza, il gruppo teme che Israele sia interessata a rispettare solo la prima fase e riprendere poi i combattimenti.

Si ritorna sul tavolo dei negoziati per cercare di mettere la parola fine al conflitto tra Israele ed Hamas, un compito non proprio facile che ha già incontrato i primi ostacoli. Il movimento islamico, dopo alcune recenti preoccupazioni sul nuovo accordo, è tornata a parlare della proposta, sottolineando di non essere molto positiva sul raggiungimento di una tregua.

Hamas pessimista su una tregua a Gaza

Se inizialmente Hamas si era detta abbastanza soddisfatta per quanto riguarda il nuovo accordo suddiviso in tre fasi, la situazione sembra essere cambiata con il passare dei giorni. Il movimento islamico aveva già nutrito alcuni dubbi in merito temendo che Israele non terrà fede a tutti i punti presenti nella proposta.

E anche oggi Haaretz riferisce che Hamas continua ad essere pessimista sulla situazione, come rivelato da una nota che il movimento ha inviato alle fazioni palestinesi dove sottolinea come la proposta di Israele non sarebbe la roadmap rilanciata dal presidente americano Joe Biden. Secondo Hamas, in realtà Israele sarebbe disposta ad attuare soltanto la prima fase dell’accordo, potendo così avere la possibilità di riprendere il conflitto.

Ed è proprio per questo motivo che Hamas ha chiesto ai mediatori di Qatar e Egitto, con la presenza del capo della Cia William Burns, dei chiarimenti sulla corrispondenza tra la proposta di Biden e quella di Israele.