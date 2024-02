Il Napoli non si arrende nonostante le difficoltà e al debutto di Calzona strappa un prezioso 1-1 con il Barcellona al Maradona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Apre il gol di Lewandowski, poi Osimhen e un finale in crescendo garantiscono l’1-1 e tengono viva la speranza in vista del ritorno.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traoré, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gudogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

A disposizione: Raphinha, Inaki Pena, Joao Felix, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Astralaga, Casadò, Fermin Lopez, Cubarsì, Marc Guiu, Fort

Il primo tempo

Il Barcellona prova a mostrare da subito i muscoli, mettendo alle corde il Barcellona. I catalani però nonostante un buon primo tempo non riescono a sbloccare il risultato, con il Napoli di Calzona che regge l’urto degli spagnoli.

La ripresa

Nel secondo tempo salta il tappo al Maradona. Lewandoski apre le marcature, ma nonostante le ripetute occasioni gli spagnoli non raddoppiano e negli ultimi 20′ arriva la reazione di orgoglio del Napoli con il pareggio di Osimhen. Finale all’assalto della squadra di Calzona, che non trova il gol del vantaggio ma tiene la sfida aperta in vista del ritorno in Spagna.