Secondo un quotidiano tedesco il tecnico leccese considera il club uno dei primi tre in Europa

Arrivano direttamente dalla Germania alcune indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla Bild, il tecnico leccese è interessato alla panchina del Bayern Monaco.

Panchina Bayern Monaco: Conte interessato

Potrebbe esserci la Bundesliga nel futuro di Antonio Conte: dalla Germania, infatti, sono sicuri che sarà lui a prendere le redini del Bayern Monaco, diventando l’erede di Thomas Tuchel. La posizione del tecnico tedesco, visti anche gli ultimi risultati, non sembra tanto stabile e, secondo la Bild, i bavaresi starebbero puntando verso una grande rivoluzione che include anche l’allenatore italiano.

Uno dei club migliori in Europa

Secondo il quotidiano tedesco, la scelta sarebbe fatta: Antonio Conte ha identificato nel club tedesco la squadra dei suoi sogni, una delle tre migliori in Europa. Conte, qualche giorno fa, aveva dichiarato al Telegraph che nella sua prossima avventura il grande sogno sarebbe quello di vincere la Champions League: “Onestamente, un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore. Ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma devi andare nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l’ultimo passo per vincere la Champions League“. Il Bayern ha tutte le caratteristiche ideali descritte dal tecnico leccese.

