Il giovane tennista azzurro, Jannik Sinner, continua a scrivere la sua leggenda nel mondo del tennis, conquistando un’altra vittoria epica al torneo Atp 500 di Rotterdam.

Una vittoria storica

Nella finale del prestigioso torneo giocato sul sintetico indoor olandese, Sinner ha affrontato l’australiano Alex De Minaur, riuscendo a trionfare in due set con il punteggio di 7-5, 6-4.

Sconfigge l’australiano

Sinner, già entrato nella storia del tennis italiano per la sua costanza e il suo talento eccezionale, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità sul campo, sconfiggendo un avversario di alto livello come De Minaur. Prima di questa finale, Sinner aveva superato il beniamino di casa Tallon Griekspoor in semifinale, dimostrando una forma fisica e mentale straordinaria.

Risultato storico nella classifica mondiale

Con questa vittoria, Sinner ha ottenuto anche un risultato storico nella classifica mondiale, poiché si è assicurato il terzo posto, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Questo traguardo lo rende il primo tennista italiano nella storia moderna a raggiungere il podio della classifica mondiale, superando addirittura il leggendario Adriano Panatta. La prestazione di Sinner a Rotterdam dimostra ancora una volta il suo talento straordinario e la sua determinazione, confermandolo come un’icona del tennis italiano contemporaneo.

Le parole di Sinner

“Alex, affrontarti è sempre difficile”. Così Jannik Sinner ha esordito durante la premiazione. “E’ bello stare con te, parlare con te e con il tuo team, sei una delle persone più gentili nel circuito. Migliori settimana dopo settimana, ti auguro il meglio per il resto della stagione. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con il mio team, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare in questo torneo. Abbiamo avuto momenti difficili ma cercheremo sempre di migliorare ed è questa la cosa più importante. Grazie anche al direttore del torneo e agli sponsor, siamo assistiti benissimo qui anche arrivando parecchi giorni prima. Infine grazie ai tifosi, questa settimana siete stati meravigliosi. Siete un pubblico corretto, mostrate tanto rispetto anche quando giochiamo contro giocatori di casa. Ci vediamo l’anno prossimo”.