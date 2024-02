Lutto nel mondo del calcio, muore a 63 anni Andreas Brehme, uno dei volti più noti dell’Inter, squadra dove ha giocato come terzino per parecchi anni. Il giocatore è venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava a Monaco di Baviera, dove viveva ormai da diverso tempo. In molti lo ricordano per il suo gol decisivo nei mondiali degli anni ’90.

Addio ad un campione del mondo

Il terzino dell’Inter dei record di Trapattoni è venuto a mancare all’età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco. Questa è la triste notizia che è stata condivisa recentemente e che riguarda la scomparsa di Andreas Brehme, che in molti ricordano anche per il suo gol decisivo durante i mondiali degli anni ’90 nella partita tra Germania ed Argentina su rigore.

Nato ad Amburgo negli anni ’60, il suo amore per il calcio nasce quasi immediatamente grazie al padre, ex calciatore dilettante. Inizia la sua carriera praticamente da piccolissimo, aveva solo 5 anni quando ha iniziato a giocare nel nel settore Giovanile per la Barmbek-Uhlenhorst.

L’approdo all’Inter

Il suo arrivo in Italia nella squadra dell’Inter avviene nel 1987 e grazie alle sue capacità si distingue subite, diventando uno dei giocatori più importanti per l’intero team. È anche grazie a lui se i neroazzurri hanno vinto in quegli anni diversi titoli tra cui una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA nel 1991.