Home > Video > Chantal Cocciolo risponde alle domande dei follower sulla sua transizione Chantal Cocciolo risponde alle domande dei follower sulla sua transizione

"Da uomo ti saresti mai immaginata così bella?" "In realtà non pensavo assolutamente ad essere bella, ma solo ad essere donna". L'influencer @chantycocciolo ha deciso di rispondere ad alcune domande degli utenti in merito alla sua transizione. Spiegando anche quanto sia stato difficile farlo, non tanto da un punto di vista medico-fisico quanto mentale.