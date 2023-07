Home > Video > Charlotte Matteini: "Annunci di lavoro di m***a pt 216" Charlotte Matteini: "Annunci di lavoro di m***a pt 216"

"Annunci di lavoro di m*** pt 216. Voi andreste mai a lavorare per un imprenditore che cerca personale cosi?". Charlotte Matteini (@chamatteini) scova gli annunci di lavoro più assurdi e li sottopone ai suoi follower sui social. In questo caso si cerca una "barista di sesso femminile di bella presenza, astenersi 'mezzi pesanti o navi da crociera', purtroppo dietro il banco non è per tutte".