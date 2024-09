Che cosa avrebbe tramato Raul di nascosto a seguito della sua partecipazione a Temptation Island?

Raul Dumitras, conosciuto per la sua partecipazione a "Temptation Island", sembra aver avuto un comportamento molto divertente dopo la fine del reality, come rivelato da Deianira Marzano. Tuttavia, c'è anche una storia di una presunta lite tra Raul Dumitras e Lino Giuliano. Giuliano ha postato su I...

Raul Dumitras, conosciuto per la sua partecipazione a “Temptation Island”, sembra aver avuto un comportamento molto divertente dopo la fine del reality, come rivelato da Deianira Marzano. Tuttavia, c’è anche una storia di una presunta lite tra Raul Dumitras e Lino Giuliano. Giuliano ha postato su Instagram: “Napoletani si nasce, non si diventa”, a cui Dumitras ha risposto poco dopo con: “Uomini si nasce, non si diventa”. Questa risposta può essere interpretata come un’affronto a Giuliano.

Successivamente Giuliano ha risposto dicendo: “Buongiorno, visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di the Mask. The Mask 2025 sta arrivando”.

Si presume che “il ragazzo che voi tanto amate” sia riferito a Dumitras, supposizione confermata da Marzano che ha sempre avuto un debole per i pettegolezzi. “Una fonte nel gruppo di TI mi ha detto che presto la maschera di Raul cadrà perché ci saranno rivelazioni da parte di una persona”, ha scritto su Instagram. Inoltre, ha aggiunto che dopo il reality, Dumitras sarebbe stato con quasi tutte le tentatrici.

Marzano ha infine affermato che anche se Giuliano ha commesso degli errori, ha molte informazioni su Dumitras che potrebbero rovinare la sua apparizione perfetta. È convinta che Giuliano parlerà prima o poi. Lino Giuliano sembra avere un dono particolare per i litigi, dato che prima con Karina Cascella, poi con Vanity Fair e ora con Raul Dumitras, non riesce a stare lontano dai conflitti.