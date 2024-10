Si chiama Caroline Ellison ma è conosciuta come Lady Cripto: ecco perché si parla di lei

Caroline Ellison è conosciuta come Lady Cripto, la regina nascosta dietro l‘impero delle criptovalute da 32 miliardi di dollari. Tuttavia, è finita al banco degli imputati durante il processo di FTX, uno dei più importanti exchange di criptovalute. Ecco che fine ha fatto la giovane ragazza.

Chi è Lady Cripto

Caroline Ellison era l’amministratore di Alameda Research, la società di trading di criptovalute creata da Sam Bankman-Fried e legata a FTX fino al suo declino.

Dopo una infanzia improntata sullo studio della matematica, e una laurea in questa materia alla Stanford University nel 2016, nel 2018 incontra Sam Bankman-Fried e lo segue nel progetto di Alamada Research, società di trading di criptovalute. Ne assume la guida nel 2019, quando Bankman-Fried fonda un’altra società di scambio di criptovalute, la FTX.

Dopo poco, però, le cose si complicano. Come ricostruito da un rapporto del Wall Street Journal, Bankman-Fried e i suoi si sono serviti dei soldi dei clienti per loro attività proprietarie: acquisti di lusso, incluse ville da sogno. Dall’inchiesta è emerso che la coppia avrebbe speso 121 milioni in case alle Bahamas, trascorso lunghe nottate a base di droghe, videogiochi e intessuto relazioni poliamorose.

A questo punto, sia FTX che Alamada Research hanno dichiarato bancarotta e Lady Cripto è stata licenziata.

Le ultime notizie su Lady Cripto

Dopo il fallimento, avvenuto l’11 settembre 2023, Ellison è stata condannata per il suo ruolo nella frode da 8 miliardi di dollari.

La giovane si è dichiarata colpevole ed è diventata una testimone importante nel processo, aiutando i procuratori a ricostruire la frode organizzata da Sam Bankman-Fried, che avrebbe influenzato e spinto Ellison a collaborare.