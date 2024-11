Luisa Corna torna in televisione come ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dopo anni lontana dal grande schermo

Luisa Corna torna in televisione come ospite di Caterina Balivo nella puntata di La Volta Buona, in onda oggi, martedì 5 novembre. Che fine ha fatto l’artista? Le sue parole nella lunga intervista.

Luisa Corna lontana dalla TV: i motivi

Un lungo percorso artistico quello della Corna, che nel corso degli anni ha saputo destreggiarsi tra modella, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Tra i momenti più memorabili della sua carriera, si ricorda l’esibizione al Festival di Sanremo 2002, dove duettò con Fausto Leali nel brano Ora che ho bisogno di te.

Da qualche tempo, però, non l’abbiamo più vista in televisione. Qual è il motivo dietro questa scelta? Lo ha spiegato lei stessa qualche tempo fa in un’intervista al quotidiano Il Tirreno:

“Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica. Amo la privacy e ho cercato di star fuori dai gossip: tutto dipende da come ti poni”.

Luisa Corna a La Volta Buona

Oggi, martedì 5 novembre, Luisa Corna è stata ospite a La Volta Buona, dove ha ripercorso gli anni del suo successo e ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. Sul suo matrimonio con Stefano Giovino, avvenuto nel settembre 2023, ha rivelato:

“Lo consigliavo e lo consiglierei ancora. Ogni tanto le discussioni ci sono, ma andiamo piuttosto d’accordo. Riusciamo a ritrovarci con leggerezza”.

Dopo nove anni insieme, Luisa e Stefano si sono sposati il 9 settembre 2023, con una cerimonia intima.

Tornando alla passione per la musica, Corna ricorda l’amore e la stima che nutre per l’artista Mina:

“Lei ha questa voce straordinaria e inconfondibile. Io credo di avere la collezione di tutte le sue canzoni, anche quelle meno note”.

Luisa Corna presenta il suo nuovo singolo “Il giorno giusto”

“Il giorno giusto sarebbe quel giorno in cui decidi di tagliare i rami secchi del passato e aprirsi al futuro“.

Luisa Corna è tornata sulla scena musicale con il suo nuovo singolo Il giorno giusto, disponibile da venerdì 25 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano esplora l’emozione di un amore perduto, mescolando nostalgia e un forte desiderio di libertà.