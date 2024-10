Chi è Ege Senni Monaco?

Ege Senni Monaco è una giovane fotomodella e tiktoker di Siena, che ha recentemente guadagnato notorietà per la sua relazione con TrigNO, il cantante noto per la sua partecipazione alla 24esima edizione di Amici. La loro storia d’amore è emersa quando TrigNO ha confessato di sentire la mancanza della sua fidanzata durante un’intervista. Questo ha scatenato la curiosità dei fan, che hanno iniziato a indagare sulla vita di Ege.

La carriera di Ege Senni Monaco

Oltre a essere conosciuta per la sua relazione con TrigNO, Ege ha costruito una carriera nel mondo della moda e dei social media. Con un profilo Instagram attivo e una presenza su TikTok, Ege ha saputo attrarre l’attenzione di molti follower grazie alla sua bellezza e al suo stile unico. I suoi post, che spaziano da servizi fotografici a momenti della vita quotidiana, mostrano una giovane donna dinamica e creativa. La sua popolarità è in costante crescita, e i suoi fan apprezzano non solo il suo aspetto, ma anche la sua personalità vivace.

La storia d’amore con TrigNO

La relazione tra Ege e TrigNO è stata confermata da diversi indizi sui social media. Un video risalente a luglio mostra i due giovani mentre si scambiano un bacio, e recentemente TrigNO ha commentato una foto di Ege su Instagram, ricevendo una risposta affettuosa da parte sua: “ti amo”. Questi gesti romantici hanno fatto sognare i fan, che seguono con interesse la loro storia d’amore. TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, ha 22 anni ed è nato ad Asti, ma vive a Milano. La sua carriera musicale è decollata dopo aver firmato con un’etichetta indipendente e ha già pubblicato diversi singoli di successo.