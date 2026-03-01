Chi firma le canzoni di Sanremo 2026: tendenze, nomi e curiosità

Un bilancio delle firme e dei produttori dietro i brani di Sanremo 2026 che mette in luce meno ricorrenze e qualche conferma tra i professionisti della scrittura

Il Festival di Sanremo 2026 ha messo sotto la lente non solo le voci sul palco ma anche le firme dietro i brani. Dopo le polemiche della stagione precedente relative a una concentrazione di autori, quest’anno emerge una distribuzione più equilibrata dei nomi che hanno scritto e prodotto le canzoni in gara.

Questo articolo ricostruisce le dinamiche delle firme, segnala i protagonisti con più pezzi all’Ariston e racconta alcune curiosità editoriali: dall’unicità di Levante come autrice completa a chi, invece, mantiene una presenza forte ma ridimensionata.

Dal contesto alle scelte: che cosa è cambiato rispetto al passato

Prima di tutto è utile ricordare il contesto. Nel periodo precedente al Festival, le polemiche avevano evidenziato come pochi autori firmassero molti brani, con accuse di una sorta di “casta” della scrittura. Tuttavia, la classifica di Sanremo 2026 — con alti posti occupati da artisti che avevano scritto i propri pezzi — ha smentito le insinuazioni di favoritismi. In questo clima, per il 2026 si nota una decisa riduzione delle firme ricorrenti, sia per scelta editoriale sia per dinamiche di mercato che hanno spinto a diversificare le collaborazioni.

Il ridimensionamento delle presenze più prolifiche

Alcuni nomi che negli anni precedenti erano onnipresenti si sono visti meno spesso all’Ariston. Per esempio, Federica Abbate, che nel 2026 compariva in sette brani, nel 2026 firma solo due pezzi: “Male Necessario” di Fedez & Masini e “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Allo stesso modo, autori come Jacopo Ettorre non risultano tra i partecipanti del 2026, mentre Nicola Lazzarin/Cripo è presente con una sola canzone rispetto alle quattro dell’anno precedente.

I nomi più presenti a Sanremo 2026

Tra gli autori che conservano una certa visibilità spicca Edwyn Roberts, unico con tre brani in gara: firma i pezzi di Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini e Malika Ayane. Roberts è un volto noto al Festival avendo già partecipato in ruoli chiave in edizioni precedenti, e la sua presenza multipla conferma il valore della continuità professionale.

Altri autori e coppie creative

La geografia delle firme vede poi diverse presenze con due brani: Mizar (Mattia Davì) firma per Leo Gassman e Francesco Renga; Andrea Bonomo è co-autore per Elettra Lamborghini e J-Ax; il duo Merk & Kremont figura sui brani di Sal Da Vinci e Malika Ayane. Davide Petrella, protagonista costante degli ultimi anni, quest’anno risulta autore di due pezzi — per Luchè e per Tommaso Paradiso — mentre Davide Simonetta compare in gara con la sola canzone di Paradiso.

Autori noti, singole collaborazioni e produttori in evidenza

Molti professionisti noti partecipano al Festival con una sola firma: tra questi troviamo Nesli sulle tracce delle Bambole di pezza, thasup (Davide Mattei) per Mara e Dardust come co-autore dell’elaborata “Stella Stellina” di Ermal Meta. Anche Dimartino e Pacifico compaiono in singole collaborazioni importanti. Sul fronte produttivo, nomi come Katoo e Zef tornano a firmare arrangiamenti e produzioni per più canzoni, consolidando il ruolo centrale del sound design nel risultato finale.

Curiosità: l’unicità di Levante e gli autori assenti

Un dettaglio che risalta tra i dati è che solo una partecipante è autrice unica del proprio brano: Levante, che firma interamente “Sei tu”. Questa condizione è piuttosto rara in un contesto dove la collaborazione è la norma; nel 2026, invece, 27 artisti su 30 hanno condiviso la scrittura dei loro pezzi e due big (Elettra Lamborghini e Patty Pravo) non figurano tra gli autori dei brani che interpreteranno.

Il risultato è un Festival che sembra voler ampliare il paniere creativo senza rinunciare alla qualità compositiva tipica dell’evento.