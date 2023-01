Home > Video > Chiara Ferragni aspetta il terzo figlio? Gli indizi nella diretta di Fedez Chiara Ferragni aspetta il terzo figlio? Gli indizi nella diretta di Fedez

Fedez in diretta su Instagram sembrava volesse lasciare intendere che ci fosse un terzo figlio in arrivo nella famiglia, ma i Ferragnez hanno smentito tutto: "È una cosa bella della famiglia, ma Chiara non è incinta".