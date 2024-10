Valerio Staffelli ha nuovamente cercato Chiara Ferragni per consegnarle il suo quinto tapiro, che segna il numero 1500 nella storia di Striscia la Notizia. L’inviato del noto programma satirico le ha posto domande riguardo alle affermazioni di Taylor Mega, che sosteneva che lei e Fedez fossero in una relazione aperta. Ha anche toccato il tema della recente evoluzione delle indagini da parte della procura di Milano sul caso Pandoro Gate, chiedendo novità sugli indagati e sul termine delle indagini preliminari.

Chiara Ferragni risponde alle domande

Chiara Ferragni ha risposto: “Quest’anno solo panettoni”. Ha poi proseguito chiedendosi perché ricevesse il tapiro, chiarendo: “Non sono stata rinviata a giudizio, quindi speriamo che questo non porti sfortuna. Ti ringrazio per il tapiro, lo accetto con piacere. Per quanto riguarda il volo in aereo di linea, io volo sempre con compagnie regolari. Indica un solo viaggio che ho fatto su un jet privato. Riguardo ai bodyguard che mi accompagnavano, non ce n’erano. Conosco solo un bodyguard di Federico, ma non è mai stato il mio.”

Quando le è stato chiesto se avesse paura dei bodyguard o della madre di Federico, Chiara ha risposto di non temere nessuno. Ha ribadito che quest’anno niente pandori e uova, solo panettoni per tutti. In merito alla questione della coppia aperta col suo nuovo partner, ha negato, aggiungendo che anche con Fedez non avevano mai avuto una relazione aperta. “Coppia aperta nel senso di uno che tradisce e l’altro no? Non sapevo di essere in una situazione del genere”.

Il nome del cane di Federico

Per quale motivo Federico ha scelto di dare al suo cane il nome di Silvio? Ci sono interpretazioni ambigue? Non credo, penso che si riferisca a Silvio Berlusconi. È importante notare che il Pandoro Gate ha contribuito a rendere l’ex Mrs Ferragnez meno fredda e distaccata; perfino a Striscia ha mostrato un lato più affabile e accessibile. Possiamo dire che almeno un aspetto positivo di questa vicenda spiacevole c’è: Chiara si è comportata in modo molto gentile durante l’intervista a Striscia.