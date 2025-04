Una relazione che si è trasformata in un incubo: la condanna di Lulù per stalking

Un amore che si trasforma in stalking

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha recentemente fatto notizia non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per una condanna che ha scosso il mondo dello spettacolo. La giovane, autoproclamata principessa di origini etiopi, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha ritenuto la condotta della Selassiè particolarmente grave, superando la richiesta di pena della procura.

La cronaca di una relazione tormentata

La storia tra Lucrezia e Manuel è iniziata nel 2021 all’interno della Casa del GF Vip, dove i due sembravano vivere una favola d’amore. Tuttavia, una volta usciti dal reality, la situazione è rapidamente degenerata. Bortuzzo ha denunciato la Selassiè per atti persecutori, descrivendo un quadro inquietante di minacce e aggressioni fisiche. Secondo le indagini, la giovane avrebbe creato un clima di paura e ansia, costringendo il nuotatore a cambiare le proprie abitudini di vita e a rinunciare alla libertà di intraprendere nuove relazioni.

Comportamenti ossessivi e irruzioni inaspettate

Le indagini hanno rivelato comportamenti sempre più ossessivi da parte di Lucrezia. Un episodio particolarmente allarmante è avvenuto in ospedale, dove la Selassiè ha fatto irruzione mentre Bortuzzo era in visita. In preda alla rabbia, avrebbe iniziato a bussare insistentemente alla porta, insultando il personale sanitario. Ma non è finita qui: durante le trasferte all’estero di Manuel, Lucrezia ha prenotato stanze nello stesso hotel, lasciando messaggi d’amore sotto la porta, come se nulla fosse accaduto. Questi gesti hanno ulteriormente alimentato il clima di paura e disagio per Bortuzzo, che si è trovato intrappolato in una relazione tossica.

Le conseguenze legali e sociali

La condanna di Lucrezia Selassiè non è solo un evento giudiziario, ma solleva interrogativi più ampi sulla natura delle relazioni moderne e sull’importanza di riconoscere i segnali di una relazione tossica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a riflessioni su come il mondo dello spettacolo possa influenzare le dinamiche relazionali. La storia di Lucrezia e Manuel è un monito per molti, un esempio di come l’amore possa trasformarsi in un incubo e di come sia fondamentale tutelare la propria incolumità e benessere emotivo.