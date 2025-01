La denuncia di Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una notizia clamorosa: Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona. L’imprenditrice digitale, nota per la sua presenza sui social e il suo impero commerciale, ha deciso di prendere posizione contro l’ex re dei paparazzi, accusandolo di aver diffuso notizie false e diffamatorie. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha rivelato l’indiscrezione sul suo profilo Instagram, la Ferragni sarebbe furiosa per le affermazioni di Corona riguardo alla sua vita privata e al suo matrimonio con Fedez.

Le accuse di Corona

Fabrizio Corona, nel suo podcast “Falsissimo”, ha parlato del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, rivelando dettagli intimi e privati. Ha persino reso pubblici degli audio che coinvolgono l’amante di Fedez, scatenando un vero e proprio putiferio mediatico. Le sue affermazioni non si sono fermate qui; ha anche accusato Chiara di aver “rubato” il marito all’ex moglie, insinuando che la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera fosse il risultato di un tradimento. Queste dichiarazioni hanno spinto la Ferragni a prendere misure legali, denunciando Corona per le sue affermazioni infondate.

Le reazioni di Fedez e Selvaggia Lucarelli

Fedez, a distanza di poche ore dalla denuncia, ha cercato di difendersi, affermando di non essere d’accordo con Corona riguardo alla diffusione di notizie private. Ha dichiarato che, sebbene si fosse confidato con l’ex paparazzo, non avrebbe mai voluto che i dettagli della sua vita personale venissero resi pubblici. Tuttavia, molti si sono chiesti quanto fosse credibile questa versione, considerando il passato di Corona e la sua propensione a monetizzare su storie scandalistiche. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato la situazione, sottolineando che la famiglia Tronchetti Provera non sarebbe affatto contenta di essere coinvolta in questo dramma mediatico.

La situazione si fa sempre più complessa e le tensioni tra i protagonisti di questa vicenda non accennano a diminuire. La denuncia di Chiara Ferragni potrebbe segnare un punto di svolta in questa storia, portando a un confronto legale che potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla vita privata di queste celebrità. Con il gossip che continua a circolare e le reazioni che si susseguono, il pubblico è in attesa di ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda.