Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato si sono allontanati soltanto per mettere a tacere la stampa e per ripulire le rispettive immagini in vista di un probabile processo. La prova? La loro “vicinanza” al matrimonio di Diletta Leotta.

Chiara Ferragni e Damato “nascosti” alle nozze di Diletta Leotta

Sulla carta, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato non lavorano più insieme e sono lontani come non mai. Eppure, alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, in Sicilia, c’erano entrambi e hanno fatto di tutto per nascondere ai presenti la loro “vicinanza“.

L’indiscrezione su Chiara Ferragni e Damato

Stando a quanto sostengono i beninformati, Chiara Ferragni e Damato si sono separati soltanto per mettere a tacere il chiacchiericcio sul pandoro gate. Su Gay.it si legge:

“La sensazione che mi è stata riportata da alcune persone presenti al matrimonio è che Chiara stia tentando di ricostruire prima di tutto una sua presenza pubblica dignitosa, ma che in questo risulti ancora un po’ patetica. (…) Damato la sta aiutando. Facendosi da parte mediaticamente e imprenditorialmente ma restando accanto alla socia, all’amica, alla persona che ha creduto in lui”.

Ferragni e Damato: la storia non è ancora finita

Secondo le indiscrezioni, Ferragni e Damato sono ancora uniti come un tempo, ma non si mostrano più insieme. Lui non si è mai allontanato dalla sua vita e lei non lo ha mai mollato davvero. Insomma, l’ennesima strategia di comunicazione volta a ripulire l’immagine di entrambi, niente di più.