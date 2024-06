Chiara Ferragni alle nozze di Diletta Leotta: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni alle nozze di Diletta Leotta: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni alle nozze di Diletta Leotta: il dettaglio non sfugge ai fan più attenti.

Chiara Ferragni ha partecipato alle nozze di Diletta Leotta a Vulcano, in Sicilia. L’imprenditrice è tornata a pubblicare sui social come un tempo, ma i fan hanno notato un dettaglio che fa riflettere.

Chiara Ferragni alle nozze di Diletta Leotta

Tra gli invitati alle nozze di Diletta Leotta anche Chiara Ferragni, che ovviamente ha condiviso sui social parte della cerimonia. Oltre ad aver spoilerato prima di tutti il vestito della sposa, l’imprenditrice si è distinta anche per un altro atteggiamento che non è sfuggito ai fan più attenti.

Chiara Ferragni: le nozze di Diletta per tornare in auge

Le nozze di Diletta Leotta sono state per Chiara Ferragni il primo grande evento a cui ha partecipato dopo l’esplosione del pandoro gate. Accanto a lei Manuel Mameli, il suo fidato makeup artist, ma anche altri vecchi amici che non hanno rifiutato un selfie. L’imprenditrice ha passato mesi a ripulire la sua immagine e, a quanto pare, ci è riuscita. Questo è stato il primo dettaglio notato dai fan, ma ce n’è un altro che ha catturato anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli.

Chiara Ferragni torna a fare l’influencer, ma i fan sono cambiati

Tralasciando i varie selfie, compreso quello con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la Ferragni ha deciso di ripartire dal basso. Ovviamente, si fa per dire. L’imprenditrice è tornata a postare contenuti simili a quelli di un tempo, quando era una semplice influencer. Possibile che la “piccola Chiara” non si sia resa conto che è inutile ricalcare quei tempi per tornare a splendere? Questa è la domanda che si pone Selvaggia Lucarelli, ma anche tutte le persone che hanno un minimo di cervello.