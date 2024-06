Per le loro nozze, Diletta Leotta e Loris Karius hanno ricevuto un regalo assai particolare: una canzone del tutto personalizzata. A scriverla è stato Figlio di Roma, un artista romano molto apprezzato.

Diletta Leotta e Loris: canzone personalizzata per le nozze

Sabato 22 giugno 2024, Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati a Vulcano, in Sicilia. Per la grande occasione, i due innamorati hanno ricevuto un regalo assai particolare. Figlio di Roma, artista romano molto apprezzato, ha scritto una canzone per loro, del tutto personalizzata, che racconta la storia d’amore tra la conduttrice sportiva e il calciatore tedesco.

Diletta e Loris di Figlio di Roma

La canzone scritta da Figlio di Roma per le nozze dell’estate 2024, si intitola Diletta e Loris. Il brano, in una versione EDM, descrive il legame che ha portato la Leotta e Karius a mettere al mondo la piccola Aria e a sposarsi. Il testo recita:

“Sotto il cielo di Vulcano dove il mare abbraccia il sole Diletta e Loris insieme uniti nell’amore. Con il cuore siciliano e l’anima tedesca nasce una storia senza fine. Diletta e Loris sono luce e armonia hanno trovato l’amore, hanno trovato la via con la piccola Aria la loro dolce melodia … Sotto il cielo stellato, sotto il sole siciliano un amore che cresce un amore che splende, Diletta e Loris in un abbraccio eterno”.

Diletta Leotta e Loris: chi ha prodotto la canzone?

La canzone personalizzata per le nozze di Diletta e Loris è stata prodotta da Ricky Palazzolo, manager della Lotta. Di certo, non diventerà il tormentone dell’estate 2024, ma per gli sposi sarà stato emozionante ricevere un regalo così particolare. Non a caso, i video del matrimonio postati sui social hanno come sottofondo proprio il brano di Figlio di Roma.