È al settimo cielo Diletta Leotta, che nella splendida cornice delle Isole Eolie ha finalmente sposato Loris Karius, padre della piccola Aria, nata l’anno scorso. Fra festeggiamenti e tanti amici presenti, analizziamo ora l’abito da sposa e gli altri scelti dalla conduttrice per il giorno più importante della sua vita.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sono convolati a nozze a Lipari, il 22 giugno. A meno di un anno dalla nascita di Aria, il calciatore e la conduttrice sportiva hanno coronato il loro sogno d’amore e con loro c’erano familiari e tanti amici a festeggiare.

La proposta di nozze era arrivata la scora estate ma la notizia era stata tenuta nascosta, per non rubare la scena alla bambina in arrivo. Qualche mese dopo è arrivato l’annuncio ai fan con tanto di primo piano sull’anello che Loris ha regalato a Diletta, pieno di diamanti.

Il sofisticato ricevimento di nozze è stato organizzato a Vulcano, nel Therasia Resort e per questo giorno speciale, Diletta ha scelto diversi abiti, tutti bellissimi.

L’abito da sposa di Diletta Leotta e gli altri look

Diletta Leotta ha scelto diversi abiti per il grande giorno. Quello con cui è arrivata all’altare nella chiesa delle Grazie di Gelso, è firmato da Atelier Emé, brand che ha curato in realtà tutto il suo armadio bridal, compreso il mini dress di pizzo dell’addio al nubilato a Ibiza.

Diletta ha scelto un meraviglioso abito da sposa in pizzo con ampia gonna, bustier e dedica All I ever wanted sullo strascico, ma ha anche sfoggiato due mini dress per il white party e un abito trasparente con motivi floreali per il taglio della torta. Diversi cambi di look, tutti molto chic.