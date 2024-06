Diletta Letta e Loris Karius sono pronti per il 'Sì': le nozze previste per oggi a Vulcano

La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, e il portiere del Newcastle, Loris Karius, sono a un passo dalle nozze: nelle ultime ore si sono diffusi i primi dettagli del lieto evento tramite gli invitati.

Le nozze di Diletta Leotta

Il luogo scelto dalla coppia, per celebrare il loro amore, è il Therasia Resort di Vulcano, un hotel extralusso prenotato per il grande evento, secondo le prime indiscrezioni si vocifera che i prezzi si aggirino sui 1500 euro a persona.

Il matrimonio si svolgerà alle 19 di questa sera, sabato 22 giugno, nella piccola chiesetta delle Grazie di Gelso a Lipari, che risale al 1768, officiato dal parroco Lio Raffaele.

Sono oltre 150 le persone attese che parteciperanno alle nozze, tra gli invitati anche Chiara Ferragni e Elodie. La lista riflette la popolarità della coppia nel mondo dello sport e dello spettacolo.

La location del matrimonio

“La prima volta che ci andai, dissi ‘io mi sposerò qua. Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni”, ha detto la sposa in un’intervista a proposito della decisione di festeggiare sull’Isola.

Sembrerebbe che gli sposi abbiano programmato di arrivare in location in elicottero, per un ingresso trionfale difficile da dimenticare.

La cerimonia sarà seguita da un ricevimento all’aperto: location che si trova proprio sull’isola di Vulcano, nell’Arcipelago delle Isole Eolie in Sicilia, in una posizione fantastica a picco sul mare e in un contesto di natura incontaminata.