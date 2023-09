Diletta Leotta, il volo in Inghilterra con Aria da Karius e l'anello in vista

Diletta Leotta è volata in Inghilterra per trascorrere qualche giorno con il compagno. Con la giornalista è partita anche la piccola Aria, di solo un mese.

La conduttrice di DAZN, Diletta Leotta è partita alla volta dell’Inghilterra: la destinazione è Newcastle Upon Tyne, dal compagno Loris Karius. Con Diletta è partita anche la piccola Aria che ha solo un mese di vita. I due vivono distanti, ma ciò non impedisce loro di trascorrere qualche giorno insieme. Ad attirare l’attenzione sugli scatti pubblicati sui social è stato soprattutto l’anello in bella vista sfoggiato dalla stessa Leotta.

Diletta Leotta vola in Inghilterra da Loris Karius: con lei c’è Aria

Diletta Leotta ha seguito Loris Karius dopo che era stato quest’ultimo a fare la spola per la compagna la volta prima. La distanza non sembra essere comunque un problema e i due appaiono più uniti che mai. Karius, ad ogni modo, per ora non si muove da Newcastle, squadra nella quale milita come portiere, tanto da avere dichiarato: “Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”, sono le parole riportate da Tgcom24.

L’anello in bella vista

Nel frattempo, non è sfuggito all’occhio più attento l’anello che Diletta Leotta indossa sull’anulare sinistro, un dito importante che ci ricorda che non si tratta certo di un dono qualsiasi. Che significato potrebbe avere? Anche l’attore Can Yaman aveva fatto a Diletta un regalo simile all’epoca, ma ad oggi le cose sono molto cambiate.