Tra qualche mese Diletta Leotta diventerà mamma della prima figlia, frutto dell’amore che la lega a Loris Karius. La conduttrice sportiva ha svelato come sceglierà il nome della bimba.

Diletta Leotta: il nome della figlia non è stato scelto

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato della gravidanza. Manca poco al parto della prima figlia e sia lei che il futuro papà Loris Karius sono emozionatissimi. I futuri genitori non hanno ancora scelto il nome della pargola, ma la conduttrice sportiva ha voluto svelare il modo con cui arriveranno ad una decisione.

Diletta Leotta: ecco come sceglierà il nome della figlia

Diletta ha svelato come sceglierà il nome della figlia:

“Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. È l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande. Non ho ancora scelto il nome di mia figlia. Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così, di seguire l’istinto”.