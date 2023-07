"Avrei preferito un figlio maschio": Diletta Leotta intervista Loris Karius

Diletta Leotta ha intervistato il suo fidanzato, Loris Karius, all’interno del podcast Mamma Dilettante.

Diletta Leotta intervista Loris Karius: i dettagli

Diletta Leotta diventerà presto mamma della sua prima figlia e al podcast Mamma Dilettante ha intervistato il fidanzato Loris Karius, con cui ha colto l’occasione per svelare alcuni dettagli e retroscena relativi alla sua gravidanza. “Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse”, ha dichiarato il calciatore. All’interno del podcast Diletta Leotta ha ammesso che avrebbe preferito un figlio maschio, mentre Loris Karius sarebbe stato felice lo stesso.

“Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”, ha dichiarato. La conduttrice ha provato per il portiere un vero e proprio colpo di fulmine, e quando gli ha chiesto se anche lui avesse provato la stessa cosa Karius ha risposto ironico: “La prima volta che ci siamo visti, non lo so. Non ho pensato a questa possibilità. Io a dire la verità stavo solamente cenando e parlando un po’”, e lei ha risposto: “Ma sei orribile. Dovevi dire qualcosa tipo, ‘quando ti ho visto ho capito subito che saresti stata la donna della mia vita’. Io ho detto alle mie amiche, ‘lui è l’uomo della vita’”.