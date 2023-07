Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina. Per la gravidanza portata avanti a puntate sui social la conduttrice non ha trascurato alcun dettaglio, mostrandoci il pancione che cresce ogni settimana che passa. Ora, che mancano due mesi al parto (la piccola dovrebbe nascere ad agosto) si sta scatenando il toto-nomi. Come la chiameranno? Sarebbero almeno tre le possibilità.

Diletta Leotta, le tre possibilità per il nome della figlia

Tutto è cominciato da una videochiamata. Diletta e Loris erano in collegamento video. Lei aspettava i risultati del test di gravidanza. “Lui era super tranquillo”, raccontava mesi fa il volto di Dazn.

Dopo un periodo di silenzio, i rotocalchi di gossip non hanno resistito, così Diletta non ha mai nascosto dettagli e aggiornamenti direttamente dai suoi canali social. Il pancino che cresce, il guardaroba premaman con abiti originali e glamour (si può essere incinte e alla moda), l’iconica t-shirt crop dei Pooh, gli abiti sensuali per contenere un corpo che cambia per accogliere la nuova vita.

Ora la coppia è in attesa che la piccola venga alla luce, presumibilmente ad agosto. È una femminuccia, come sanno i fan che hanno seguito il gender reveal party delle celebrità.

Adesso, che mancano meno di due mesi al travaglio, una intervista di Diletta Leotta al settimanale Grazia ha scatenato il toto-nomi.

Come si chiamerà la figlia di Diletta Leotta

Il nome di battesimo non è ancora stato deciso. Le consultazioni sono in atto. Quest’estate, al posto del tradizionale calciomercato, la conduttrice dovrà valutare una serie di nomi con Loris, una scelta che sembra ormai stringersi su una terna.

Lei voleva chiamarla Ofelia come sua madre, ma la nonna non ci terrebbe particolarmente, poiché questo nome rievoca una tragedia shakespeariana non proprio adatta a un bebè in arrivo.

Nel frattempo due nomi, Rose e Bella, stanno salendo nelle “quotazioni”. Il verdetto lo sapremo il giorno in cui Loris, Leotta e la nuova cucciola potranno stringersi nel loro primo abbraccio.